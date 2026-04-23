سفير الدولة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

برازيليا (وام)

التقى شريف عيسى السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، السناتور دافي ألكولومبري، رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي، والسناتور رودريغو باشيكو، وأسير ماديرا، رئيس ديوان رئاسة مجلس الشيوخ.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية.

واستعرض سفير الدولة الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، في عدد من القطاعات، بما يعكس الاهتمام المشترك بتوسيع الشراكات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.