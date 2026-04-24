عدد اليوم
عدد اليوم
أمام رئيس الدولة.. أعضاء «تنفيذي أبوظبي» الجدد يؤدون اليمين القانونية

أمام رئيس الدولة.. أعضاء «تنفيذي أبوظبي» الجدد يؤدون اليمين القانونية
24 ابريل 2026 11:58

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس.

وقد أدى اليمين كل من معالي شامس علي الظاهري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد تاج الدين القاضي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وهنّأ صاحب السمو رئيس الدولة، أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجدد، متمنياً لهم وبقية أعضاء المجلس التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، لتعزيز منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المجتمع، إضافة إلى الإسهام في إنجاح خطط التنمية المستدامة والشاملة في أبوظبي لتحقيق تطلعاتها تجاه المستقبل.

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا سلمها المبعوث الخاص
نهج التميُّز

وأكد سموه أن تعزيز جودة الحياة على مختلف المستويات داخل إمارة أبوظبي يمثّل أولوية أساسية ونهجاً متواصلاً.

والتقطت لسموه مع أعضاء المجلس التنفيذي الصور الجماعية.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

 

 

 

المصدر: وام
«مركز العلوم الرياضية» يُطلق برامج تأهيل الكفاءات الوطنية
الترفيه
«مركز العلوم الرياضية» يُطلق برامج تأهيل الكفاءات الوطنية
اليوم 14:21
فكرة مبتكَرة لفقدان الوزن.. جرِّبها
الترفيه
فكرة مبتكَرة لفقدان الوزن.. جرِّبها
اليوم 14:20
34 فعالية و35 كاتباً يقودون برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب
الترفيه
34 فعالية و35 كاتباً يقودون برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب
اليوم 13:58
ضمن جسر حميد الجوي وبالتعاون مع «الفارس الشهم 3».. طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية تغادر إلى غزة
علوم الدار
ضمن جسر حميد الجوي وبالتعاون مع «الفارس الشهم 3».. طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية تغادر إلى غزة
اليوم 13:37
بوجاتشار يغازل «مجد المونومنت» باللقب الرابع في «لييج-باستون»
الرياضة
بوجاتشار يغازل «مجد المونومنت» باللقب الرابع في «لييج-باستون»
اليوم 13:30
