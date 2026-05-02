«أبوظبي للدفاع المدني» تدعو للتسجيل في الاعتماد الإلزامي لمكاتب الاستشارات الهندسية

3 مايو 2026 01:27

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني المكاتب الاستشارية إلى التسجيل في المبادرة الإلزامية لتأهيل المكاتب الاستشارية للحصول على شهادة معتمد مخططات الحريق CFPE، وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الكوادر الهندسية في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، وتعزيز جودة المخططات المقدمة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتسهم المبادرة في تخفيف التكاليف على المكاتب الاستشارية، مقارنة بمتطلبات التصنيف السابق، بحيث لا تتطلب المبادرة الحالية تعيين مهندس جديد للحصول على التصنيف. وأوضحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنه يمكن للمكتب الاستشاري تكليف أي من الكوادر الهندسية المسجلة لديه، ومن مختلف التخصصات الهندسية للالتحاق بالدورة والحصول على شهادة CFPE.  
الجدير بالذكر، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية في تصميم أنظمة الحماية من الحرائق وتنفيذها، ما يدعم تحقيق أعلى مستويات السلامة في المجتمع، ويحافظ على الأرواح والممتلكات. ووفقاً للمبادرة، تخضع الكوادر الهندسية في المكاتب الاستشارية والمختصين في إمارة أبوظبي إلى برنامج تدريبي، واعتماد مهني دولي، يتيح لهم الحصول على شهادة مهندس معتمد للحماية من الحريق، ما يسهم في توحيد معايير التصميم والمراجعة والامتثال وفق معايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، ويعزز جودة مخرجات المشاريع الهندسية، ويرسخ أعلى مستويات السلامة في المباني والمنشآت. 

ونوّهت «الهيئة» بأن آخر موعد لاستكمال الدورات التدريبية والحصول على الشهادة الرسمية هو الأول من سبتمبر 2026، وبعد هذا التاريخ لن تقبل المخططات الهندسية الأولية المقدمة من المكاتب الاستشارية في حال عدم حصول المهندس المسجل لدى المكتب على شهادة مهندس معتمد للحماية من الحريق.

