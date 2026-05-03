دورها محوري في إغاثة الشعوب.. قواتنا المسلحة منارة عالمية للعطاء والتضامن

أبوظبي (الاتحاد)



تضطلع القوات المسلحة الإماراتية بدور أساسي في تنفيذ المهام الإنسانية، وعمليات الإغاثة والاستجابة للطوارئ حول العالم، بما يعزز التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية، ويكرِّس مكانتها منارةً للعمل الإنساني عالمياً. ومنذ قيام دولة الاتحاد، برزت الإمارات بدور فاعل ومشاركات إنسانية رائدة على الساحة الدولية، حتى أصبح العمل الإنساني جزءاً أصيلاً من هويتها ونهجها الخارجي، وتمثل القوات المسلحة أحد أبرز أدوات الدولة في هذا المجال، حيث تجسد خلال مهامها قيم العطاء والتضامن، وتساهم في عمليات الإغاثة وحفظ السلام ودعم الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يعكس التزام الإمارات بمدِّ يد العون للشعوب المحتاجة، وتعزيز الأمن الإنساني عالمياً. جعل ذلك من القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني، وعنواناً للوجه الحضاري للدولة، حيث تعكس مشاركاتها الخارجية التزاماً راسخاً بثوابت العقيدة العسكرية القائمة على احترام القانون والشرعية الدولية، وتحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.





دور إنساني وإغاثي

كانت بدايات تشكل مهام حفظ السلام والأمن والاستقرار والدور الإنساني والإغاثي للقوات المسلحة في عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كلفت القوات المسلحة بمهام خارجية حيوية، أولها في عام 1976 ضمن قوات الردع العربية في لبنان، وفي 1991 ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير الكويت، ومشاركتها مع قوات أممية في عملية إعادة الأمل للصومال في عام 1992. وبعد ذلك، تجلت أولى المشاركات الكبرى على الصعيد الإنساني والإغاثي، حيث توجهت القوات المسلحة إلى أوروبا عام 1999، لتقيم معسكراً لإيواء آلاف اللاجئين الكوسوفوين، الذين شردتهم الحروب في مخيم «كوكس» في ألبانيا، وكان يتسع لإيواء من 10 إلى 12 ألف لاجئ، فرضت عليهم ظروف الحرب مغادرة منازلهم، وقدمت كثيراً من المساعدات للمشردين والمحتاجين من أبناء كوسوفا إبان الحرب وقتذاك.

وألحق بالمخيم مستشفى متكامل مجهز بأحدث المعدات الطبية، كما افتتحت القوات المسلحة في 8 مايو 1999 مطار الشيخ زايد الذي أقامته دولة الإمارات في مدينة كوكس شمال ألبانيا في زمن قياسي لنقل وإيصال المساعدات إلى اللاجئين.

وبعد ذلك بنحو عامين، أسندت للقوات المسلحة واحدة من أهم عملياتها الهادفة لصون الأمن والاستقرار وبناء الأمل في مناطق الأزمات، حيث شاركت القوات المسلحة الإماراتية في المساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب اللبناني من آثار الألغام في جنوب لبنان بالمساهمة في مشروع التضامن الإماراتي لنزع الألغام في عام 2001، والذي قدرت تكلفته بأكثر من 50 مليون دولار. وفي العام ذاته، بدأت مهامها أيضاً ضمن قوات «إيساف» الأممية في أفغانستان، حيث كانت لها دور حيوي في تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، جنباً إلى جنب مع التزامها بالمشاركة في خطط إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.





باكستان واليمن

وفي عام 2005، قامت القوات المسلحة بدور كبير في عمليات الإغاثة المقدمة للشعب الباكستاني للتصدي لتداعيات الزلزال المدمر الذي تعرضت له مقاطعتا «آزاد جامو وكشمير» و(خيبر بختنخوا).

وفي عام 2008، كان للقوات المسلحة دوراً رئيساً كذلك في إغاثة المنكوبين باليمن، جراء الكوارث والسيول التي تسببت بأضرار جسيمة للسكان. كما أسهمت القوات المسلحة في مشروع إعمار العراق، فكانت دولة الإمارات أول من يهب لإغاثة أشقائها في العراق الذين عانوا من سنين الحصار وويلات الحروب، وافتتحت القوات المسلحة عام 2003 مستشفى الشيخ زايد في بغداد، حيث تبنت القوات المسلحة فور وصولها إعادة إعمار المستشفى الأولمبي، وقام فريق من المختصين بالقوات المسلحة من مهندسين وفنيين مواطنين بإعادة تأهيل المستشفى القديم، وتوصيل الماء والكهرباء واستكمال المستشفى الجديد الموجود في المكان نفسه، والذي أطلق عليه مستشفى الشيخ زايد.





إغاثة المنكوبين

أما في اليمن وباكستان، فلعبت القوات المسلحة دوراً حيوياً في عمليات إغاثة المنكوبين من جراء ما لحقهم من أذى نتيجة الظروف الطبيعية العنيفة والكوارث من زلازل وفيضانات، وغيرها.

ومن ذلك الزلزال العنيف الذي ضرب شمال جمهورية باكستان الإسلامية في 8 أكتوبر 2005، حيث أقامت القوات المسلحة جسراً جوياً منذ اليوم الأول للزلزال لنقل المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية والاحتياجات العاجلة للناجين في المناطق المنكوبة، وتعتبر القوات المسلحة لدولة الإمارات من أوائل الجهات التي تجاوبت مع كارثة فيضانات باكستان، وتحركت بالسرعة المطلوبة لمساندة المتضررين، والوقوف إلى جانبهم.



دعم الجهود الإنسانية

خلال المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان في باريس في أبريل 2023، تعهدت الإمارات بتقديم ما يقارب من 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، حيث تم تخصيص 70 مليون دولار من هذه التعهدات للمنظمات الإنسانية لسد الاحتياجات العاجلة للسودان، و30 مليوناً لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار.

وأعلنت الدولة عن مبادرات إنسانية جديدة في تشاد بقيمة 10.25 مليون دولار لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة. وقدمت أبوظبي نحو 30 ألف سلة غذائية من أجل تعزيز الدعم للاجئين السودانيين داخل أوغندا، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية داخل مخيم كيرياندونغو بأوغندا.





دور مميز

تُعد الإمارات من أبرز الدول التي تقدم الدعم الإنساني للسودان في مواجهة الأزمات، سواء بسبب الصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتركز الدولة جهودها على تقديم مساعدات إنسانية شاملة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، ولاسيما بعد تفاقم الأزمة السودانية الناتجة عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي اندلع في أبريل 2023. وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان منذ بدء الأزمة نحو 230 مليون دولار، وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية للخرطوم خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 3.5 مليار دولار.