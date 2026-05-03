الخدمة الوطنية.. الإنسان محور «المنظومة الدفاعية»

أبوظبي (الاتحاد)



تقوم الرؤية العسكرية الحديثة في الإمارات على مبدأ أساسي مفاده أن القوة لا تُقاس فقط بحجم القدرات والتجهيزات، بل بمدى وعي الإنسان الذي يقف خلفها، ومن هذا المنطلق، يبرز الإنسان، باعتباره العنصر المحوري في المنظومة الدفاعية، فهو الذي يمنح القوة معناها الأخلاقي والعملي في آنٍ واحد. وفي التجربة الإماراتية، لم يُنظر إلى الفرد العسكري باعتباره أداة ضمن تشكيلات قتالية فحسب، بل كجزء أصيل من المجتمع، يحمل قيمه ويعكس هويته ويسهم في تعزيز أمنه واستقراره، وقد شكّلت الخدمة الوطنية خطوة استراتيجية لترسيخ هذا المفهوم، عبر دمج البعد المجتمعي في البناء العسكري، وتحويله إلى عنصر أساسي في تعزيز الجاهزية الوطنية الشاملة.

إذا كانت العقيدة العسكرية تحدد كيفية استخدام القوة، فإن الإنسان هو من يمنحها معناها وحدودها وأخلاقيتها، وفي التجربة الإماراتية، لم يُنظر إلى الجندي بوصفه مجرد عنصر في منظومة قتالية، بل بوصفه امتداداً للمجتمع، وحاملاً لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل. ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.

في هذا السياق، شكّلت الخدمة الوطنية، وما رافقها من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، تحولاً مفاهيمياً في فهم الأمن والدفاع، نقل القوات المسلحة من نموذج «المؤسّسة المنفصلة» إلى نموذج «المؤسّسة المتكاملة مع المجتمع».





البداية في الإنسان

في الحروب الحديثة، لم يعُد التفوق مرهوناً بالسلاح وحده والتجارب الدولية، أظهرت أن الجيوش التي تمتلك أحدث المنصات قد تفشل إذا افتقرت إلى الانتماء والالتزام وضعفت علاقتها بالمجتمع وتحولت إلى كيان معزول نفسياً وثقافياً.

من هذا المنطلق، أدركت دولة الإمارات أن بناء قوة عسكرية مستدامة يتطلب الاستثمار في الإنسان، بوصفه «صانع القرار في الميدان»، حامل القيم الوطنية والجسر بين المؤسّسة العسكرية والمجتمع.

وهذا الإدراك لم يكن نظرياً، بل تُرجم إلى سياسات واضحة هدفت إلى تعزيز الرابط بين الدفاع والهوية الوطنية والخدمة الوطنية من واجب عسكري إلى مشروع وطني.

لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.

في هذا الإطار، أدت الخدمة الوطنية دوراً مزدوجاً في إعداد عسكري أساسي يرفع الجاهزية وإعداد وطني يعزز الانضباط، والمسؤولية، والعمل الجماعي، هذا الدمج بين البعدين العسكري والوطني جعل الخدمة الوطنية أداة لبناء المواطن الواعي بدور الدفاع، لا مجرد مجند مؤقت.





وعي مجتمعي

من أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع» إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه». هذا التحول يعني رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية ومقاومة الشائعات والحرب النفسية وإدراك أهمية الانضباط في الأزمات.

في هذا السياق، تصبح الجاهزية المجتمعية خط الدفاع الأول ضد محاولات زعزعة الاستقرار من الداخل، سواء عبر التضليل الإعلامي أو استغلال الأزمات.



الهوية الوطنية

أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، ويبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.

هذا البعد لا يقل أهمية عن البعد العسكري؛ لأنه يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأقل قابلية للاختراق في أوقات الأزمات والجندي كممثل للقيم لا كأداة قتال فقط. في التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.

ولهذا، ارتبط التدريب العسكري منذ مراحل مبكرة بقيم الانضباط واحترام القانون وبضبط استخدام القوة وبالوعي بالأثر الإنساني والسياسي لأي تصرف فردي، هذا التركيز على السلوك والقيم أسهم في بناء صورة إيجابية للقوات المسلحة، وعزز ثقة المجتمع المحلي والشركاء الدوليين بها وبالخدمة الوطنية وبناء الاحتياط الاستراتيجي. في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرب وواعٍ أحد أهم عناصر الأمن الوطني، والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تُنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تُنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة ودمجها في منظومات الدعم والطوارئ والاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات، هذا الاحتياط لا يعمل فقط في سياق الحرب، بل في سياق الكوارث، والأزمات الصحية، والطوارئ الوطنية، ما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة الشاملة.





البعد النفسي

وجود منظومة خدمة وطنية فّعالة يبعث برسالة طمأنينة داخلية مفادها أن الدولة مستعدة، وأن المجتمع جزء من هذه الاستعدادات، هذه الطمأنينة تُعد عاملاً نفسياً بالغ الأهمية؛ لأنها تقلل من الهلع في الأزمات، وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتضعف تأثير الحملات المعادية التي تراهن على الخوف والارتباك، وهنا، يتجاوز أثر الخدمة الوطنية بعدها العسكري ليصبح أداة استقرار نفسي واجتماعي والإنسان كعنصر حاسم في الحروب المستقبلية. رغم التقدم التكنولوجي، تبقى الحروب - في جوهرها- صراعات إرادة والأنظمة الذكية، والذكاء الاصطناعي، والمنصات غير المأهولة، لا تُغني عن الإنسان، بل تزيد الحاجة إلى قائد قادر على اتخاذ القرار وجندي واعٍ بالسياق ومجتمع يدرك طبيعة الصراع ولا ينجر وراء التضليل. في هذا الإطار، يظهر الاستثمار الإماراتي في الإنسان بوصفه استثماراً في مستقبل الأمن، لا في الحاضر فقط.