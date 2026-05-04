الكليات والمعاهد العسكرية.. صروح لصناعة الأبطال

أبوظبي (الاتحاد)



يُعدّ تأهيل الكوادر العسكرية الوطنية ورفع كفاءتها القتالية من أبرز عوامل التطور النوعي للقوات المسلحة الإماراتية بمختلف أفرعها، مما جعلها ركيزة أساسية وواجهة مشرفة للوطن.

ويرتكز خيار دولة الإمارات في تطوير قواتها المسلحة على الكفاءة والنوعية، ويُعد العنصر البشري محوراً أساسياً في التحديث، من خلال التأهيل العلمي والتدريب المستمر، فقد حققت القوات المسلحة إنجازات مهمة في بناء قدراتها الذاتية، من خلال تخريج كوادر وطنية وتأهيلها عسكرياً عبر الكليات والمعاهد المتخصصة، إلى جانب التعاون مع جامعات مدنية مرموقة لدعم وتطوير العنصر البشري، بما يواكب متطلبات العصر. وعملت القوات المسلحة على تزويد هذه المعاهد التعليمية بالإمكانات والعلوم العسكرية كافة، والتي تسمح بأن يتلقى الطالب العسكري مختلف العلوم العسكرية الضرورية، التي تؤهله لأن يكون قادراً على استيعاب ما يوكل إليه مستقبلاً من مهام تهدف في مجملها إلى خدمة الوطن.





تعد المعاهد والمدارس العسكرية والكليات بأنواعها المختلفة الرافد الأساسي الذي تستمد منه قواتنا المسلحة كوادرها العسكرية، وعن طريقها يكون التأهيل والتدريب، ومن خلالها تتبلور عملية التنشئة العسكرية بصورتها الصحيحة وبمفهومها الأصيل، فينشأ العسكري بعد انضمامه إلى الصفوف العسكرية النشأة القوية التي تؤهله تأهيلاً تاماً للقيام بدوره في تحمل المسؤوليات الجسام التي سوف تلقى على عاتقه فيما بعد حماية للوطن وحفظاً لأمنه واستقراره. ومن هذه الصروح، كلية زايد الثاني العسكرية، كلية الدفاع الوطني، كلية القيادة والأركان المشتركة، كلية خليفة بن زايد الجوية، كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وكلية الحرب.





«زايد العسكرية»

يرتبط تأسيسها ارتباطاً وثيقاً بقيام الاتحاد، حيث وجَّه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء كلية عسكرية لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لحماية الاتحاد والذود عن الوطن ومكتسباته بالتزامن مع تأسيس الدولة. بدأت مسيرة الكلية في نوفمبر عام 1971 مع بدء الاستعداد والتحضير لإنشاء هذا الصرح الوطني الرائد في مدينة العين، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في بداية عام 1972 القرار رقم 14 لعام 1972 بإنشاء أول كلية عسكرية متخصصة في الدولة وتم افتتاحها رسمياً في 3 مايو 1972. وبعد 15 شهراً من التدريب المكثف، شهد، رحمه الله، حفل تخريج أول دفعة من دفعات المرشحين في 10 أبريل عام 1973.



«الدفاع الوطني»

أنشئت بمرسوم اتحادي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في عام 2012، وهي تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، ومقرها في مدينة أبوظبي، وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

وتمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أي شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل، ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة.





كلية الحرب

صدر المرسوم الاتحادي بإنشائها في عام 2021 ككيان مستقل عن كلية القيادة والأركان، ترجمة لطموحات قيادتنا الرشيدة والحكيمة في مواكبة متغيرات البيئة الاستراتيجية، وإعداد قيادات الدولة على الصُعد كافة، ووفقاً للخطط الاستراتيجية لتطوير قواتنا المسلحة. وتهدف كلية الحرب إلى تأهيل وإعداد الضباط وتطوير قدراتهم التخطيطية ومهارات التفكير الاستراتيجي في المستويين العملياتي والاستراتيجي العسكري، لتولي مسؤوليات التخطيط ضمن هيئات ركن القيادة المشتركة. ويركز منهاج كلية الحرب على عقد دورات الحروب المستقبلية، وذلك في ظل تحديات ومخاطر جديدة، وظهور أنماط جديدة من الحروب، مع تغير بيئات العمليات القتالية.





«القيادة والأركان»

صدر مرسوم القانون الاتحادي بإنشائها لتتولى إعداد من يقع عليهم الاختيار من ضباط لشغل وظائف القيادات والتشكيلات والوحدات في عام 1991، وافتتحت خلال عام 1992 وسعت خلال سنوات نحو تطوير البرامج التعليمية العسكرية لتواكب في مناهجها وأساليبها أرقى ما توصلت إليه الأكاديميات العسكرية في العالم، وللوصول إلى أعلى درجات الثقافة والعلم لأبنائها.



«خليفة بن زايد الجوية»

تم تأسيس الكلية الجوية التي بدأت بإعداد دراسة لتطوير القوات الجوية لدولة الإمارات عام 1977، وكانت حينها منفصلة عن الدفاع الجوي، وكان إنشاء مدرسة للطيران أحد مجالات التطوير التي تلبي احتياجات القوات الجوية لتأهيل طيارين مواطنين بمهارة عالية ومستوى تعليمي متميز. تعاونت الكلية الجوية مع مؤسسات تعليمية عدة، داخل الدولة وخارجها.





«راشد بن سعيد البحرية»

تعتبر كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية «الكلية البحرية سابقاً» أحد الصروح التعليمية البارزة في القوات المسلحة، حيث تأسست خلال عام 1999، بناء على دراسة كشفت حاجة القوات البحرية لكوادر متخصصة ومؤهلة تعليمياً وفق مهارات ومتطلبات خاصة تخدم قواتنا المسلحة، وتخرِّج ضباطاً بشهادة بكالوريوس في العلوم البحرية.



مدرسة خولة بنت الأزور

تعد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت عنواناً لبدء القوات المسلحة تدريب الإناث ضمن كوادرها. تأسست في أغسطس 1990 بناء على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتعتبر المركز الوحيد لتدريب الإناث في الدولة. وأوكلت إليها مهمة تدريب الإناث ضمن برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية.