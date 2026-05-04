منهجيات التدريب.. جاهزية استراتيجية للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)



يُعدّ التعليم العسكري في دولة الإمارات ركيزة أساسية في بناء الكفاءات الوطنية، حيث يعتمد على برامج تدريبية متطورة وتعاون وثيق مع مؤسسات دولية مرموقة، بهدف إعداد أفراد يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات، وتعزيز أمن الوطن واستقراره.

وتسعى وزارة الدفاع إلى الارتقاء بمنظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والالتزام العسكري، مع توظيف أحدث التقنيات الرقمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على أداء واجباتها بكفاءة عالية، وتعزيز جاهزية الوطن في مختلف الظروف.

يعتمد التكوين الأكاديمي في الكليات والجامعات والمدارس التابعة لوزارة الدفاع على استراتيجية دقيقة وعصرية، جرى تصميمها استناداً إلى حصيلة عميقة من الخبرات والدروس المكتسبة على مدى عقود، واستلهاماً من تجارب دولية رائدة جعلت من التعليم الحديث حجر الأساس في إعداد المناهج وتطويرها.

وتعتمد هذه المناهج المتطورة على أسلوب تدريب حديث يقوم على التفاعل الإيجابي بين الدارسين والهيئات الأكاديمية، مع التخلي عن الأساليب التقليدية التي كانت ترتكز على التلقين الأحادي والتكرار غير المجدي. ويمنح هذا النهج التفاعلي الطلبة بيئة تعليمية محفزة تُهيئهم بشكل فعال للمرحلة التطبيقية، التي تمتد لعامين بعد عودتهم إلى مواقعهم المهنية، بما يضمن لهم الجاهزية الكاملة لمزاولة مهامهم العملية بثقة وكفاءة.





نخبة الكفاءات

إلى جانب المسار الأكاديمي الاعتيادي، تعتمد الكليات والجامعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع نهجاً تنافسياً دقيقاً يهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات، وفق معايير موضوعية وشفافة، لولوج مراحل متقدمة من التكوين الأكاديمي. وتتميز هذه البرامج المتخصصة بنخبة الكوادر، مقارنة بالدورات العادية، مما يعكس طابعها الانتقائي والتميُّز الذي تتيحه.

ومّكنت هذه الاستراتيجية الوزارة من توظيف التعليم الأكاديمي وسيلة فعالة لإعداد القيادات المستقبلية، بالاعتماد على عنصري الكفاءة والتميُّز، ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المبادئ العشرة لدولة الإمارات لعام 2022، التي تؤكد بوضوح أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو في المستقبل، كما يشدد المبدأ الرابع من هذه الوثيقة على أهمية تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على الكفاءات، والبناء المستمر للمهارات، باعتبارها أساساً للحفاظ على ريادة الدولة وتفوقها.



تحديث مستمر

تُتيح دراسات الوزارة المتواصلة لتطورات الأوضاع في المحيطين الإقليمي والدولي مراجعة المناهج الأكاديمية بشكل دوري، بما يضمن مواءمتها مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة في البيئة العسكرية والأمنية، وتُسهم هذه المراجعة المستمرة في جعل مناهج الأكاديميات العسكرية مرنة، ومواكبة، سواء عبر تحديث المحتوى النظري أو من خلال تطوير برامج التدريب الميداني.

ويأتي هذا الحرص انطلاقاً من التزام راسخ بإعداد دارسين قادرين على مواجهة التحديات المستجدة بكفاءة واحترافية، وفي هذا السياق، لا يُغفل المسار العسكري أهمية التدريب على تشغيل الأنظمة غير المأهولة، بما يلّبي المتطلبات التقنية والعملياتية الحديثة لمختلف الوحدات، ويسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه المنظومات المتطورة.





التحول الرقمي

حرصاً على تمكن الطلبة في مختلف مراحل التعليم من الاستفادة الكاملة من أدوات التلقين الحديثة، تعمل وزارة الدفاع على استثمار التكنولوجيا المتقدمة في تطوير العملية التعليمية، وقد تم تجهيز جميع الكليات والجامعات والمدارس التابعة لها ببنية تحتية متطورة، تحقق التحول الرقمي المنشود، وذلك من خلال تحديث الوسائل التكنولوجية التعليمية، وإطلاق مكتبات إلكترونية ورقمية، وتشجيع المبادرات الذاتية للطلبة بعيداً عن الأساليب التقليدية القديمة. ويُعد هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية التعليمية خطوة محورية نحو الاستفادة المستقبلية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في مجالات التعليم أو البحث العلمي، ضمن المؤسسات الأكاديمية التابعة للوزارة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة المخرجات.



شراكات استراتيجية

لا تعمل الأكاديميات العسكرية بمعزل عن نظيراتها المدنية داخل الدولة، بل تحرص على بناء جسور متينة من التواصل والتعاون المستمر معها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تكامل الخبرات يعزز جودة التكوين، ويرتقي بمخرجاته.

وفي السياق ذاته، تُكثّف وزارة الدفاع تعاونها مع جامعات وأكاديميات عسكرية دولية عريقة، تُبتعث إليها نخبة من الطلبة لدراسة مختلف التخصصات، ويتم اختيار هؤلاء المرشحين عبر آلية دقيقة وموضوعية، تضمن توافقهم مع متطلبات تلك المؤسسات الدولية المرموقة، مثل كلية ساندهيرست البريطانية، والكليات البحرية في بريطانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الكليات الأمنية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويُعد هذا الانفتاح الأكاديمي نموذجاً ناجحاً في إعداد كوادر مؤهلة بمعايير عالمية.





الخدمة الوطنية

منذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكل هذا القرار محطة تاريخية فارقة، لمسنا أثرها الإيجابي بوضوح، ليس فقط في البيئة العسكرية، بل كذلك في المسارات الأكاديمية للطلبة في مراحل التعليم اللاحقة، وخصوصاً في الجامعات المدنية.

وبينت دراسات متعددة أن الخدمة الوطنية تُسهم بشكل مباشر في تحسن أداء الطلبة على المستوى العلمي، حيث تُكسبهم مهارات أساسية، مثل الانضباط، والالتزام، وإدارة الوقت، وتحمل المسؤولية، وهي عناصر انعكست إيجابياً على جودة التحصيل الأكاديمي داخل مؤسسات التعليم العالي، سواء في الداخل أو الخارج، وأسهمت في إعداد جيل أكثر نضجاً وثقة في النفس، وأكثر استعداداً للنجاح في مختلف التحديات العلمية والمهنية.



تمكين المرأة

تشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية، ويُعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني.

ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تُعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات. وقد أُوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، وهو ما يعكس ثقة الدولة في كفاءة المرأة.