إدانات عربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات

5 مايو 2026 02:31

عواصم (الاتحاد)

أعربت العديد من الدول العربية والغربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ الجوالة والطائرات المسيَّرة، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامنها مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ورادعة تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة وغير المبررة، بما يسهم في الحفاظ على أمن دول المنطقة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الطاقة العالمي، وحرية وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، ورفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.
بدوره، شدد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي السياق، شدد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيان، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إدانة هذه الاعتداءات الغادرة ووقفها فوراً، واتخاذ مواقف حازمة تضمن عدم تكرارها، لما تمثله من تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، كما تؤكد مجدداً تعمد إيران لانتهاك مبادئ وقواعد حسن الجوار كافة.
كما ندد معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
بدوره، أكد مجلس حكماء المسلمين، رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة التي تمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دولياً، أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفتها، معرباً عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على منصة «إكس»، إن «شريكتنا، الإمارات العربية المتحدة، تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران»، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت فون دير لاين على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة وتشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة وللقانون الدولي، محذّرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف إنهاء الأعمال العدائية للنظام الإيراني، سواء تجاه دول الجوار أو شعبه.

