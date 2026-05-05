الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الدفاع: التعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

شعار وزارة الدفاع
5 مايو 2026 18:26

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من ايران.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من ايران".
وأكدت وزارة الدفاع أن "الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيّرة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
