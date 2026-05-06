محمد القرقاوي: الإمارات تواصل تحديث قواتها المسلحة درعاً منيعاً للوطن

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تواصل بخطى واثقة مسيرة تطوير وتحديث قواتها المسلحة، بما يعزز إمكاناتها لتبقى درعاً منيعاً للوطن، يحفظ السيادة، ويصون المكتسبات.

وقال معاليه: «الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ارتكزت على نهج الآباء المؤسسين، القائم على الاتحاد والتلاحم المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء الصادق للوطن».

وأشار معاليه إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يعكس مسيرة حافلة من العطاء المخلص لأبناء وبنات الوطن.