محمد الشرقي: نعتز بجنود قواتنا المسلحة في البر والبحر والجو

الفجيرة (وام)



قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إنه في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة الإماراتية، نجدّدُ عهد الولاء والإخلاص في القول والعمل لاتحاد دولة الإمارات، ورايتها الشامخة، وسيادتها الراسخة، وتوحّدنا عزيمةٌ لا تلين.

وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: تدفعنا للذَّود عن أرض إماراتنا الغالية همّةٌ عالية، تنتهج قيماً تجذّرت في قلوبنا، قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتُواصل المسيرَ تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتابع سموه: إنه في هذه الذكرى الوطنية الغالية، نعتزّ بجنود قوّاتنا المسلحة في البر والبحر والجو، صقور الإمارات وأبطالها الأوفياء، الذين بذلوا أرواحهم وواصلوا الليل بالنهار لتنعم هذه الأرض ومن عليها بالأمن والأمان والاستقرار رغم كل الظروف.

وأكد سموه أن هؤلاء الأبطال، أفراداً وضباطاً وكلّ من هو في موقع المسؤولية الوطنية، يؤدي واجبه وعمله الوطنيّ، ودافعه الأكبر في صَون الأرض والحفاظ على مُكتسبات الوطن النّفيسة، ومُقدّراتها الغالية، هم فخر الإمارات وعزّها، ودرعها الحصين، وسُورها المتين في وجه العدو والمعتدين. ووجّه سموه لهم في هذا اليوم المجيد، تحية فخرٍ واعتزازٍ وإجلال، على جهودهم المتواصلة، وعزيمتهم القوية، ضاربين أروع الأمثلة في معاني الولاء والانتماء والإرادة، وبذل الغالي والنفيس لتظلّ أرض الإمارات أرض الخير والأمن والازدهار. وأضاف سموه في هذه المناسبة: نستذكرُ بطولات شهداء الإمارات البررة، وتضحياتهم في ميادين الشرف والكرامة.