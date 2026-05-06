سعود المعلا: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في حماية اتحاد الدولة الرصين

أم القيوين (وام)



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تُعد يوماً مخلّداً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعاضدت أيدي أبناء الوطن كافة تحت راية واحدة للدفاع عن الاتحاد، وتوفير الأمن والأمان ليتمكّن كل مَن يقطن على هذه الأرض الغالية من العمل والاجتهاد براحة وطمأنينة وهمّة عالية ساهمت في تحقيق الإنجازات الكبرى في سنوات قليلة.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة، نحتفي اليوم بذكرى هامة من تاريخ دولة الإمارات، وهي ذكرى توحيد القوات المسلحة، والتي كانت نقطة تحوّل في حماية اتحاد الدولة الرصين والمحافظة على قواعده وكيانه المستقل، وبهذا الحدث انطلقت مسيرة الدرع الحصين والسور المتين واليد الأمينة على مكتسبات الوطن ومنجزاته.

وأضاف سموه: إنه في هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الإمارات نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات، مثمّنين الدور الاستثنائي والرائد لقواتنا المسلحة في مسيرة البناء الوطنية، فخورين بإنجازات منتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، ودورهم المشرّف ضمن الجهود الدولية لحفظ السلام ومدّ يد العون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء. ولفت سموّه إلى الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقواتنا المسلحة الباسلة، وما توفّره من اهتمام ورعاية ومتابعة للوصول بها إلى مصاف الجيوش العصرية المتقدمة، بتزويدها بكافة الأنظمة والمعدات الحديثة.