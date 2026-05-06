الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمد الشرقي: السادس من مايو يوم تتجسد فيه قوة الاتحاد وعزة الوطن

6 مايو 2026 05:07

الفجيرة (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، إنه في السادس من مايو، تتجدّد في وجدان الوطن صفحة مجيدة من صفحات العز والفخر، حيث نستحضر بكل اعتزاز ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، ذلك القرار التاريخي الذي شكّل حجر الأساس لقوة الاتحاد، وركيزة صلبة لحماية أمن الدولة واستقرارها.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، نحتفي اليوم باليوبيل الذهبي لهذا الحدث الوطني العظيم، الذي جاء في عام 1976 تتويجاً لرؤية حكيمة وبصيرة نافذة للآباء المؤسسين، الذين أدركوا أن قوة الإمارات تكمن في وحدة صفها وتكامل مؤسساتها، وأن الأمن هو الدعامة الأولى لمسيرة التنمية والازدهار، فكان توحيد القوات المسلحة خطوة استراتيجية رسّخت مفهوم الدولة القوية القادرة على صون مكتسباتها وحماية سيادتها.
وتابع: «اليوم، تقف قواتنا المسلحة شامخة، تجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء، وتضرب أروع الأمثلة في البذل والتضحية، فقد أثبت منتسبوها، عبر مختلف المراحل والتحديات، أنهم درع الوطن الحصين وسياجه المنيع، يذودون عنه بعزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل، وفي مواجهة التحديات، جسّدوا أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، وتعاملوا باحترافية وشجاعة مع مختلف التهديدات، مؤكدين أن أمن الإمارات خط أحمر لا يُمس».
وأكد أن دولة الإمارات برهّنت للعالم أن قواتها المسلحة ليست مجرد مؤسسة عسكرية، بل منظومة متكاملة راسخة، تقوم على الاستثمار في الإنسان والتقنيات المتقدمة، لضمان استدامة الأمن وتعزيز الاستقرار، وصون منجزات وطن بات نموذجاً يُحتذى به في التقدم والتنمية، وبرهن رئيسها وقائدها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رؤيته الثاقبة وبعد نظره الذي عزّز مكانة الإمارات عربياً ودولياً.

