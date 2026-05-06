سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة محطة وطنية مضيئة في ترسيخ دعائم الاتحاد

6 مايو 2026 05:07

الشارقة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ50، تُعدّ محطة وطنية مضيئة، تجسّد رؤية القادة المؤسسين، في ترسيخ دعائم الاتحاد، وتعزيز وحدته وتماسكه، مشيراً إلى أن هذا القرار التاريخي الذي يكمل اليوم يوبيله الذهبي، شكّل خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة وتطورها واستمراريتها، وأسهم في وصول دولتنا إلى ما تنعم به اليوم من أمن واستقرار وازدهار.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة، إن القوات المسلحة الإماراتية، بما تحمله من قيم الولاء والانتماء، سطّرت أروع صور البسالة والتضحية، حيث يقف أبناؤها البواسل درعاً حصيناً للوطن، يذودون عن أرضه ويقاتلون في سمائه وبره وبحره، ويحفظون مقدراته، ويقدمون أرواحهم فداءً له، وقد أثبت جنودنا الأوفياء، في مختلف الميادين، جاهزيتهم العالية وكفاءتهم المتميزة، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في أداء الواجب الوطني.
وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالدور الرائد الذي تضطلع به قواتنا المسلحة، إن كان على المستوى الإنساني والإغاثي، أو الدفاع عن الوطن، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في التنظيم والتأهيل والتجهيز، مؤكداً الاعتزاز بما تمتلكه قواتنا من أحدث الأجهزة الدفاعية والأنظمة المتطورة التي تسهم في حماية كل من يعيش على أرض الوطن، إلى جانب ما تتمتع به من جاهزية وكفاءة عالية، وقدرتها الراسخة على الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته، لتبقى درعاً منيعاً وسنداً قوياً لمسيرة الاتحاد ونهضته، حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً، ونصر الله جنودنا البواسل.

