الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
خالد بن زايد: توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي عزّز قوة الاتحاد

6 مايو 2026 00:21

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نستحضر القرار التاريخي الذي اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتوحيد قواتنا المسلحة، والذي عزّز قوة الاتحاد، ورسّخ دعائم الأمن والاستقرار في دولتنا.
وأضاف سموه، بهذه المناسبة: «ستظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين وسنده، تحمي مكتسباته، وتجسّد أسمى قيم الولاء والانتماء، في ظل قيادة رشيدة جعلت من الوحدة مصدر قوة وعزّة».
ورفع سموه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكّام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة.

المصدر: وام
