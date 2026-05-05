
عبدالله بن زايد يبحث مع مسؤولين ووزراء خارجية تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الإمارات

6 مايو 2026 00:39

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.
وأعرب سموه وأصحاب المعالي المسؤولون والوزراء عن إدانتهم الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.
وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.
وتناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

المصدر: وام
