الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تشارك في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه

عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال المنتدى (وام)
6 مايو 2026 05:07

إسطنبول (وام)

شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، الذي عُقد تحت شعار: «تعزيز مرونة المياه: من الابتكار إلى التطبيق».
وحضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والخبراء والجهات العاملة في مجال المياه لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه، وبحث سبل إيجاد حلول عملية في شتى موضوعات الحوار التي تشمل التكنولوجيا، والتمويل، والزراعة، والصحة، فضلاً عن الأساليب المشتركة بين هذه القطاعات.
وشارك بالعلاء في جلسة حوار وزارية تفاعلية رفيعة المستوى بعنوان: «نقلة نوعية في عالم متغير: المياه وقوة الربط التي تمثلها إسطنبول»، وهي الجلسة العامة الرئيسية للمنتدى. وركّزت على ضرورة إعادة تعريف طريقة تقييم المياه وإدارتها، كما سلّط خلالها الضوء على دور الحوار والتعاون والابتكار في تحويل تحديات المياه إلى فرص لتعزيز المرونة المشتركة والتنمية المستدامة.
وأكد، خلال الجلسة، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، مشيراً إلى أن دبلوماسية المياه تُعد أداة أساسية لتحويل التحديات المشتركة إلى شراكات عملية.
وعلى هامش المنتدى، عقد بالعلاء عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة التركية، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون على نطاق أوسع في مجالات مرونة قطاع المياه، والطاقة والاستدامة.
 كما شارك في الجلسة الوزارية المغلقة بعنوان: «حوار حول مرونة المياه»، والتي عقدت برئاسة معالي إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية. وأتاحت الجلسة للوزراء فرصةً لتبادل وجهات النظر بشأن المخاطر الوطنية المرتبطة بالمياه، وسبل التصدي لها عبر وضع السياسات، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي في تعزيز مرونة المياه.

مرونة 
واختتم كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات تنظر إلى مرونة المياه، باعتبارها أولوية وطنية، ومسؤولية عالمية مشتركة، وأعرب عن تطلعات الدولة للعمل مع تركيا والسنغال والشركاء من أجل وضع أجندة شاملة.

