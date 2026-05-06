الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله آل حامد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تحمل دلالات عميقة

عبدالله آل حامد: الحفاظ على اللهجة الإماراتية واجب وطني
6 مايو 2026 05:04

أبوظبي (وام) 

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحمل هذا العام دلالات عميقة تتجاوز الاحتفاء بهذه المحطة المفصلية في سجل مسيرة الوطن الاستثنائية، لتقدم براهين حية على كفاءة الحاضر وعظمة الاستعداد للمستقبل.
وقال معاليه، إن الرؤية الاستباقية والحكمة العميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، كانت حجر الزاوية في هذا الصمود الأسطوري.. فقد أدرك سموه مبكراً بفكره الاستراتيجي أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى قوة تحميه. 

