خليفة بن محمد: ذكرى توحيد القوات المسلحة محطة وطنية خالدة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن احتفاء دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة يُعد محطة وطنية خالدة تُجسِّد مسيرة الاتحاد، وتعكس الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في بناء جيش وطني موحّد وقوي، بات اليوم نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والانضباط، وحصناً منيعاً لصون سيادة الوطن وحماية مكتسباته. وقال معاليه، إن هذه الذكرى الوطنية تأتي هذا العام في ظل ما أثبتته القوات المسلحة الإماراتية من جاهزية عالية وقدرات متقدّمة في التصدي لكافة التهديدات، ونجاحها في إفشال محاولات الاعتداء على الدولة، بما يعكس تطوّر منظومتها الدفاعية وتكامل أدوارها.