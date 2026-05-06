سيف بن زايد: في اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة نستحضر قراراً تاريخياً رسّخ دعائم القوة لصرح الاتحاد

وقال سموه عبر منصة إكس: "في اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، نستحضر قراراً تاريخياً رسّخ دعائم القوة والوحدة لصرح الاتحاد، وأطلق مسيرة عسكرية سيادية شكّلت أساساً متيناً لمنظومة دفاعية راسخة.

وأضاف سموه:"وفي الذكرى الـ 50، تتجلى ثمار تلك الرؤية في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، من خلال قدراتٍ نوعيةٍ متقدمة أثبتت كفاءتها في التصدي الحازم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة، بما يعكس جاهزيةً عالية واحترافيةً دقيقة وقوةَ ردعٍ راسخة، لتبقى قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين، حاميةً للسيادة وماضيةً بثقة في ترسيخ أمن الإمارات ومكانتها بكل حزم واقتدار.

وقال سموه:"حفظ الله الإمارات قيادةً وجيشاً وشعباً".