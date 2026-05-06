الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
سيف بن زايد: في اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة نستحضر قراراً تاريخياً رسّخ دعائم القوة لصرح الاتحاد

6 مايو 2026 09:49

أكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، نستحضر قراراً تاريخياً رسّخ دعائم القوة والوحدة لصرح الاتحاد، وأطلق مسيرة عسكرية سيادية شكّلت أساساً متيناً لمنظومة دفاعية راسخة.

 

وقال سموه عبر منصة إكس: "في اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، نستحضر قراراً تاريخياً رسّخ دعائم القوة والوحدة لصرح الاتحاد، وأطلق مسيرة عسكرية سيادية شكّلت أساساً متيناً لمنظومة دفاعية راسخة.
وأضاف سموه:"وفي الذكرى الـ 50، تتجلى ثمار تلك الرؤية في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، من خلال قدراتٍ نوعيةٍ متقدمة أثبتت كفاءتها في التصدي الحازم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة، بما يعكس جاهزيةً عالية واحترافيةً دقيقة وقوةَ ردعٍ راسخة، لتبقى قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين، حاميةً للسيادة وماضيةً بثقة في ترسيخ أمن الإمارات  ومكانتها بكل حزم واقتدار.
وقال سموه:"حفظ الله الإمارات قيادةً وجيشاً وشعباً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
