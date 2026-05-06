محمد بن طحنون: 50 عاما وقواتنا المسلحة رمز العزة والفخر والاعتزاز

أكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمثّل محطة وطنية خالدة، نستحضر فيها مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات، وما تحقق خلالها من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ أمن الوطن واستقراره، وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً. وقال: قواتنا المسلحة ستظل رمز العزة والفخر والاعتزاز، بما تجسّده من قيم الولاء والانتماء. وأشار إلى أن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على توحيد القوات المسلحة يعكس مسيرة وطنية مشرّفة، امتدت لنصف قرن من الإنجازات.