«الإسعاف الوطني» يشارك في «مؤتمر الإمارات للرعاية الحرجة»

أبوظبي (وام)

يشارك «الإسعاف الوطني» التابع «للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني»، في «مؤتمر الإمارات الـ22 للرعاية الحرجة 2026»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في دبي وتستمر ثلاثة أيام.

وتأتي المشاركة من خلال جناح تفاعلي يستعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في خدمات الطوارئ الطبية والرعاية ما قبل المستشفى، إلى جانب تسليط الضوء على دور الإسعاف الوطني في تعزيز كفاءة الاستجابة وجودة الرعاية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويقدم فريق التعليم الطبي محاكاة حيّة لسيناريوهات إسعافية، إلى جانب مجموعة من الورش التوعوية والتدريبية المحدثة وفق التحديثات الجديدة لجمعية القلب الأميركية 2025.