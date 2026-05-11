حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد

11 مايو 2026 15:40

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد في مقر الجامعة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد، بهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبناء القدرات الوطنية.

 

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مدير جامعة الذيد.

 

وتهدف مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى تطوير العمل المشترك بين الوزارة والجامعة من خلال دعم الأبحاث والدراسات العلمية، وتعزيز التكامل الأكاديمي والفني والتشريعي، إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والزراعي والحيواني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وأولوياتها التنموية.

 

كما تشمل المذكرة مجالات التعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في القطاعين البيطري والزراعي، إلى جانب تنظيم المنتديات والندوات العلمية، وتبادل الخبرات والمعارف والدراسات، ودعم الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية عبر برامج التدريب والتأهيل.

 

وأكد الجانبان حرصهما على استدامة التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات الدراسية والبحثية، ويسهم في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمجتمع وفق أفضل الممارسات والمعايير المتخصصة.

المصدر: وام
