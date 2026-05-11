الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تناقش خطط التطوير

جانب من فعاليات اللقاء (من المصدر)
12 مايو 2026 01:39

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لقاءً تفاعلياً مع المتعاملين الداخليين، في إطار نهجها المستمر في تعزيز التواصل المباشر مع متعامليها، والوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها وفق أعلى المعايير الإنسانية والاجتماعية.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، إلى جانب رؤساء الأقسام المعنية، حيث جرى خلاله مناقشة أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالخدمات والبرامج المقدمة، واستعراض خطط التطوير التي تنفّذها المؤسسة؛ بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.

المبادرات

أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن المؤسسة تتبنّى نهجاً قائماً على التواصل المباشر مع المتعاملين، انطلاقاً من حرصها على تطوير خدماتها بصورة مستمرة، وتعزيز جودة البرامج والمبادرات، بما يواكب احتياجات الفئات المستفيدة ويحقق أثراً أكثر استدامة.
وأضافت: نؤمن بأن بناء الأثر الإنساني يبدأ من فهم الإنسان ذاته، من الاستماع لتجاربه، وقراءة احتياجاته بوعي، وتحويل التحديات التي يمر بها إلى فرص حقيقية للدعم والتمكين. ولهذا نحرص على أن يكون المتعامل شريكاً أساسياً في رحلة التطوير، بما يسهم في بناء بيئة أكثر أماناً واحتواءً واستقراراً.
وأوضحت أن المؤسسة تواصل أداء دورها الإنساني والمجتمعي بكفاءة عالية، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات.

