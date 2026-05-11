الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تحتفي بالعمال

خلال تكريم المتميزين (من المصدر)
12 مايو 2026 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعاليتين بمناسبة يوم العمال العالمي، وذلك ضمن حرصها على تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، والاحتفاء بالمناسبات العالمية بإشراك جميع فئات المجتمع.
ضمن هذا الإطار نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «في حب مدينتنا»، «يوم العمال» في (سوق بازار مصفح)، وقد جاءت هذه الفعالية في إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي المستمر للتوعية بأهمية المظهر العام وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والاحتفال بالمناسبات العالمية من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في مثل هذه الفعاليات.
 وفي هذه المناسبة، قامت البلدية بالتعاون مع سلطة السكن العمالي بتنظيم فعالية خاصة بمناسبة يوم العمال العالمي، حيث شملت ورشة المحافظة على المظهر العام وتكريم العمال المتميزين، وتكريم نجم البازار، وتقديم فحوصات مجانية في موقع الفعالية مقدمة من مستشفى لايف كير، وتقديم 200 كوب بارد مع سناك مقدمة من ستار بوكس وعدد 150 هدية من جومبوك «يونيسوب» كما تم توزيع 200 هدية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث حضر هذه الفعالية (160) شخصاً من الجمهور والشركاء وأبدوا فرحتهم في المشاركة في الفعالية.
وقد دعم هذه الفعالية عدد من الشركاء ممثلين بكل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطة السكن العمالي، ستار بوكس، مستشفى لايف كير، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة جومباك يونيسوب.
من جانب آخر، نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية أخرى بمناسبة يوم العمال العالمي في أحد المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى برجيل- الشهامة، وذلك في إطار حرص البلدية واهتمامها بجميع فئات العمال، انطلاقاً من كونهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج وشريكاً أساسياً في التنمية.
وتضمنت الفعالية تقديم محاضرة توعوية بمناسبة يوم العمال العالمي، هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المناسبة، وتأكيد التقدير المستحق للعمال ودورهم الحيوي في مسيرة البناء، وتقديراً لعطائهم المتواصل وإسهامهم الواضح في دفع عجلة التنمية، كما تضمنت الفعالية إجراء فحوصات طبية مجانية، وتوزيع هدايا على العمال المشاركين، في مبادرة تجمع بين التوعية والرعاية والاهتمام الإنساني.

