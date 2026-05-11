إضافة 4 مناطق جديدة لـ «خدمة حافلات تحت الطلب» بدبي

12 مايو 2026 01:41

دبي (الاتحاد)

أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 4 مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب، شملت: القصيص، ومدينة جميرا الدائرية، والورقاء، ومجمّع دبي للاستثمار، في خطوة تظهر التزامها المستمر بتطوير منظومة النقل الجماعي الذكية المتكاملة التي تدعم التنقّل السهل والمستدام. ويؤكد هذا النمو المتسارع ثقة المتعاملين بكفاءة الخدمة المقدمة من الهيئة، واعتمادها خياراً موثوقاً به للتنقّل اليومي.
ويأتي هذا التوسّع لأربع مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها العالمية في مجال التنقّل السهل والمستدام.
وأصبحت الخدمة تغطي حالياً 17 منطقة في إمارة دبي، عبر أسطول مكوّن من 49 حافلة، في مؤشر واضح على التوسّع المتسارع، واستجابة الهيئة للنمو السكاني، والطلب المتزايد على حلول التنقّل المرن، حيث تغطي الخدمة 14 منطقة قبل التوسّع، وهي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي.
وقد سجّلت الخدمة أداءً لافتاً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الركاب 984.929 راكباً مقارنة بـ 417.315 راكباً عام 2024، محققة زيادة قدرها 567.614 راكباً، وبنسبة نمو تصل إلى نحو 136 %. 
وتعتمد الخدمة على نموذج تشغيلي مبتكر يتيح الحجز المسبق عبر التطبيق الذكي: (Dubai Bus on Demand)، حيث يمكن للمتعاملين تحديد نقطة الانطلاق والوجهة بسهولة، والحصول على وسيلة نقل خلال وقت قصير.

