الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
جلسة علمية حول الحفاظ على الأحياء البحرية في أبوظبي

الجلسة تسلط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة (من المصدر)
12 مايو 2026 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصّص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، عن استضافة جلسة علمية جديدة ضمن سلسلة حديث العلوم بعنوان «توظيف التكنولوجيا لدعم جهود الحفاظ على الحياة البحرية»، والتي ستسلط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في تطوير جهود الحفاظ على النظم البيئية البحرية على مستوى العالم.
وتقام الجلسة يوم الخميس المقبل من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً في القاعة الرئيسية بمركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، وتتضمن ثلاث جلسات فرعية يقدمها عدد من الخبراء المتخصصين في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي من ثلاث من أبرز جامعات أبوظبي.
وستنطلق الأمسية مع البروفيسورة جوليا دي ماسي، الأستاذة المشاركة في جامعة السوربون أبوظبي، بجلسة بعنوان «توسيع نطاق مراقبة الأحياء البحرية: الذكاء الاصطناعي متعدد الروبوتات المستوحى من الطبيعة والذكاء الجماعي في البحر»، والتي ستستعرض خلالها كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تسهم في تطوير عمليات مراقبة الأحياء البحرية على نطاق أوسع. 

