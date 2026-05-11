الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أديس» تجمع قادة التطوير والاستثمار والبنية التحتية

محمد علي الشرفا وميسرة عيد مع ممثلي «الدار» و«مدن» و«بلووم» (من المصدر)
12 مايو 2026 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، انضمام مجموعة من الشركاء إلى قمّة أبوظبي للبنية التحتية «أديس»، تضم «مدن»، و«الدار»، و«بلووم القابضة»، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة ليد للتطوير العقاري، ومجموعة ريبورتاج، وقطارات الاتحاد، دعماً لأجندة أبوظبي في قطاع البنية التحتية، ضمن محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 57 مليار دولار.
وقال المهندس ميسرة عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «تمتلك هذه الجهات القدرات والالتزام والخبرة اللازمة للإسهام في تعزيز البيئة العمرانية في أبوظبي وتسريع نموها. وفي عالم تتغير فيه المعطيات، تواصل العاصمة البناء برؤية واضحة، وبالتعاون مع الشركاء المناسبين. وتمثل القمّة مساحة تلتقي فيها السياسات مع رأس المال والخبرة، وتتأسس من خلالها العلاقات التي تشكّل ملامح المدن التي نعمل على تطويرها للمستقبل».
وتعود «مدن» بصفتها الشريك الرئيسي للقمّة للنسخة الثانية على التوالي، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الابتكار الحضري ومقرها أبوظبي، وتدعم هذا الحضور بمحفظة متكاملة تشمل العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول والاستثمار، والفعاليات، والسياحة، بالإضافة إلى البنى التحتية.
كما تنضم «الدار العقارية» و«بلووم القابضة» بصفة شريكين رئيسيين، باعتبارهما من أبرز المطورين وأكثرهم تأثيراً في أبوظبي. وتستعرض «الدار» دور الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البناء الذكية في إعادة تصور التنفيذ على نطاق واسع، مع تسليط الضوء على «جزيرة فاهد»، أول وجهة ساحلية للصحة والرفاهية في أبوظبي، وأول جزيرة سكنية في العالم تحصل على اعتماد Fitwel. فيما تستعرض «بلووم القابضة» خبرتها في تطوير المجتمعات المتكاملة ومتعددة الاستخدامات، من خلال مشروعيها البارزين «بلووم ليفينج»، المجتمع المستوحى من فنّ العمارة الإسبانية المتوسطية في مدينة زايد والذي يضم 4.500 منزل، و«المطلاع» في العين، الذي يوفّر 2.236 فيلا للمواطنين.
وتنضم كل من: هيئة أبوظبي للإسكان ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة ريبورتاج، وشركة ليد للتطوير كشركاء استراتيجيين، مما يعزّز تنوع منظومة النمو في أبوظبي. 
 كما تسلّط «الهيئة» الضوء على مشاريعها السكنية قيد التطوير، والموزعة عبر مختلف مناطق إمارة أبوظبي، والتي تشمل أكثر من 15 مشروعاً سكنياً توفر ما يزيد على 25.000 وحدة سكنية، تم تصميمها لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. 

حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
