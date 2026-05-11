نهيان بن مبارك: قيادتنا القدوة في حماية مجتمعنا

أبوظبي (وام)



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الإمارات ملتزمة بمواصلة ترسيخ نموذجها الحضاري القائم على التماسك الأُسري والتلاحم المجتمعي.

وأضاف معاليه: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جسّد لنا النموذج والقدوة في حماية مجتمعنا، وصون استقرارنا، لافتاً إلى أن الإمارات بقيادة سموّه ترسّخ نموذجها الحضاري القائم على التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وشدّد معاليه، عقب اعتماده أنشطة وفعاليات ملتقى «أسرتي في الإمارات»، على أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للأُسر يُعد فرصة لطرح النموذج الإماراتي الفريد في دعم ورعاية الأُسر في مختلف المجالات أمام العالم.

ويفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فعاليات ملتقى «أسرتي في الإمارات» يوم «الخميس المقبل»، والتي تقام في كليات التقنية العليا - الظفرة، برعاية معاليه، وتنظّمها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة اتحادية ومحلية، وذلك تزامناً مع «اليوم العالمي للأُسر» وضمن احتفاء الدولة بـ«عام الأسرة»، في خطوة تعكس حرص الجهات المنظمة على تعزيز دور الأسرة كحاضنة رئيسة للقيم المجتمعية، وترسيخ ثقافة التلاحم والتعايش بين مكوّنات المجتمع الإماراتي.

وقال معاليه: إنّ ملتقى «أسرتي في الإمارات» يركّز على 4 محاور رئيسة تعكس روح المجتمع الإماراتي، وهي قصص نشأة الأُسر من ثقافات متعددة في إطار القيم الإماراتية، وتعزيز التواصل بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة، وأهمية التواصل بين الأُسر ودوره في دعم التماسك المجتمعي، ودور الأسرة في ترسيخ شعار «فخورين بالإمارات».

وأضاف معاليه: أن هذه المحاور تُعَد مجالاً مهماً لإبراز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك قائم على الاحترام والتسامح، بما يعكس رؤية الإمارات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الإنسانية، مشيراً إلى أهمية مشاركة أكبر عدد ممكن من الأسر من المواطنين والمقيمين، لتكون تجسيداً حياً لنموذج التعايش والتنوع الثقافي الذي تتميز به الدولة

من جهته، أكد صندوق الوطن أن برنامج الملتقى يتضمن عرض فيلم قصير يوثّق ثراء المجتمع الإماراتي بتنوعه، ولاسيما على مستوى الأُسر، إلى جانب كلمة رئيسة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كما ستشهد الفعالية جلسة قراءات بعنوان «أسرتي في الإمارات»، تقدم خلالها ست أُسر مختارة مشاركات أدبية «مقالات أو خواطر أو قصص قصيرة» حول تأثير البيئة الإماراتية في تنشئتهم، وذلك بعد عملية تحكيم مسبقة لاختيار أفضل النماذج.



إسهامات

سيتم خلال الحدث تكريم جميع الأُسر المشاركة عبر توزيع شهادات تقدير، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الملتقى وتعزيز رسالته المجتمعية.

كما تشهد الفعالية جلسات حوارية لتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي وتحمل إحداها عنوان «فخورين بالإمارات»، وتناقش قضايا محورية تتعلق بتعزيز التواصل الأسري، ودعم العلاقات بين الأُسر، ودور الأسرة في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية عبر أجيالها المختلفة.