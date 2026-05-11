إطلاق عيادة متخصّصة لطب النوم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مدينة برجيل الطبية افتتاح عيادة طب النوم الجديدة (Dream)، في خطوة تعكس التزامها بتقديم رعاية صحية متكاملة ترتقي بجودة حياة المرضى، وتعالج أحد أكثر التحديات الصحية شيوعاً والمتمثلة في اضطرابات النوم. وتهدف العيادة إلى تقديم خدمات شاملة لتشخيص وعلاج مختلف اضطرابات النوم، عبر فريق متعدد التخصّصات يضم خبراء في أمراض الرئة، والأنف والأذن والحنجرة، والأعصاب، وأمراض القلب، والطب النفسي، بما يضمن رعاية دقيقة ومتكاملة.

وقال الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية: «يمثل إطلاق عيادة طب النوم إضافة نوعية لمنظومة الرعاية المتقدمة في مدينة برجيل الطبية، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمات صحية متكاملة ترتكز على احتياجات المرضى وجودة حياتهم، نحن نؤمن بأن صحة النوم عنصر أساسي في الوقاية والعلاج، ومن خلال هذه العيادة نسعى إلى توفير حلول تشخيصية وعلاجية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية». من جانبه، أكد الدكتور همام شققي استشاري طب النوم والمدير الطبي لعيادة طب النوم: «نركّز في عيادة طب النوم على تقديم تقييم دقيق وشامل لكل حالة؛ نظراً لتأثير اضطرابات النوم على مختلف أجهزة الجسم».