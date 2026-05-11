«دار البر» تطلق حملة الأضاحي 2026

12 مايو 2026 01:40

دبي (وام)

أطلقت جمعية دار البر حملتها السنوية لمشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان «شعيرة ورحمة» بتكلفة إجمالية بلغت 4.8 مليون درهم، وتهدف إلى توزيع أكثر من 12 ألفاً و269 أضحية، يستفيد منها نحو 520 ألفاً و795 مستفيداً داخل دولة الإمارات وفي 20 دولة أخرى.
وأوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن المشروع يشمل دول: بنين وكينيا وموريتانيا ومالي والنيجر وغانا والهند ومصر ومالاوي وغامبيا وأوغندا وبوركينافاسو ونيجيريا وتوجو وتشاد ومولدوفا والسنغال وطاجكستان وألبانيا ونيبال، وذلك بالتعاون مع سفارات الدولة، وبالشراكة مع 31 مؤسسة إنسانية معتمدة في الدول المستفيدة، إضافة إلى تنفيذ المشروع داخل دولة الإمارات.
وأضاف الفلاسي أنه في إطار تطوير مبادراتها الإنسانية، وتعزيز أثرها المجتمعي، أعلنت جمعية دار البر إطلاق باقات خيرية متنوعة ضمن حملة الأضاحي لعام 2026 في خطوة نوعية تستجيب لتطلعات المتبرعين والمساهمين، وتلبي احتياجاتهم الخيرية المتعددة عبر خيارات مرنة وشاملة، مشيراً إلى أن الحملة تضم باقة «فرحة العيد» التي تشمل الأضحية داخل الدولة وخارجها ،إلى جانب السلة الغذائية، وكسوة العيد وباقة «الأيتام» المعنية بكفالة الأيتام ورعايتهم، فضلاً عن باقة «الصدقة الجارية» التي تركز على المشاريع المستدامة، مثل حفر الآبار وبناء المساجد ومشاريع الوقف الخيري، بالإضافة إلى مشروع طباعة المصاحف التي يستفيد منها آلاف المسلمين حول العالم.

 

تكافل وتراحم 

نوّه الرئيس التنفيذي للجمعية بأن الحملة تتضمن كذلك مشروع إطعام الطعام لتوفير وجبات إفطار الصائمين في يوم عرفة، بما يعزز قيم التكافل والتراحم الإنساني، إلى جانب مشروع «سقيا الماء» لتوفير المياه النظيفة في المناطق الجافة، وخلال فصل الصيف بما يسهم في التخفيف من معاناة المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية.. علاوة على باقة «زكاة المال».

