بلدية مدينة العين تعزز مبادراتها المجتمعية دعماً لمستهدفات "عام الأسرة"

تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ حزمة من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تستهدف تعزيز دور الأسرة وترسيخ القيم الاجتماعية في المجتمع، وذلك في إطار دعم مستهدفات "عام الأسرة"، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ التلاحم المجتمعي.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية البلدية الرامية إلى تطوير بيئة حضرية متكاملة في العين توفر مساحات مجتمعية وترفيهية تدعم العائلات وتشجع على التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم برامج وأنشطة مجتمعية تقام في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية ومراكز الأحياء السكنية.

وقال أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع البلدية، إن مدينة العين شهدت في عام 2025 تنظيم 64 فعالية مجتمعية استهدفت مختلف الفئات العمرية، وشملت برامج ترفيهية وثقافية ورياضية، إضافة إلى مسابقات عائلية وأنشطة تفاعلية للأطفال والشباب.

وأشار إلى ما توفره مدينة العين من بنية متكاملة من المرافق الترفيهية التي تشكل وجهات رئيسية للعائلات، إذ تضم المدينة أكثر من 100 حديقة ومرفق ترفيهي تضم مساحات خضراء واسعة ومناطق ألعاب للأطفال ومسارات للمشي ومرافق رياضية، ما يجعلها من أبرز الوجهات المجتمعية التي تستقطب العائلات على مدار العام.

وأكد أن هذه المرافق تسهم في دعم نمط الحياة الصحي في المجتمع، حيث تشهد الحدائق والمتنزهات إقبالاً متزايداً من الزوار، خاصة خلال الفعاليات الموسمية والأنشطة المجتمعية التي تنظمها البلدية، والتي تتضمن برامج ترفيهية وثقافية وأنشطة رياضية موجهة للعائلات.

وأوضح أن البلدية تنفذ ما يزيد على 20 برنامجاً وورشة توعوية سنوياً تتناول موضوعات تتعلق بالحياة الأسرية والصحة المجتمعية والتربية الإيجابية، إضافة إلى نشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

وقال الكويتي إن بلدية العين تولي اهتماماً خاصاً بإشراك الأطفال والشباب في الفعاليات المجتمعية، من خلال تصميم برامج تعليمية وترفيهية تفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والإبداعية، وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تعزز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لديهم.

وتطرق إلى المبادرات البيئية والتطوعية التي تنظمها البلدية بمشاركة الأسر، مثل حملات التشجير والمحافظة على نظافة الحدائق والمرافق العامة، ما يسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد أن بلدية مدينة العين مستمرة في تطوير مبادرات وبرامج مجتمعية مبتكرة تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وترسيخ قيم التعاون والتكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم الأسرة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وترسيخ مكانة مدينة العين مدينة صديقة للأسرة توفر بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياج سكانها.