شراكة بين «السوربون أبوظبي» و«سال» لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن شراكة استراتيجية مع سال، الشركة المتخصصة في منتجات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المطورة في الدولة، بهدف الارتقاء بمنظومة الأبحاث والابتكار وتبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي السيادي، والذكاء الاصطناعي الوكيل.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم تم بموجها الإعلان عن الشراكة، وقعها جيوم هوس، رئيس قسم العلاقات العامة والرعاية والاتصالات والتسويق، وذلك بالنيابة عن البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وفيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة سال.

وتنص المذكرة على تحقيق التكامل بين الخبرة الأكاديمية والبحثية لجامعة السوربون أبوظبي وإمكانات شركة سال في مجال منصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وقال الدكتور كزافيير فريسكيه، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، في جامعة السوربون أبوظبي: «تكتسب الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع التطبيقي أهمية متزايدة في ظل التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي بشقّيها السيادي والوكيل، وعبر مختلف القطاعات والمجالات المجتمعية».