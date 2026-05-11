الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «السوربون أبوظبي» و«سال» لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي

شراكة بين «السوربون أبوظبي» و«سال» لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي
12 مايو 2026 01:40

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن شراكة استراتيجية مع سال، الشركة المتخصصة في منتجات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المطورة في الدولة، بهدف الارتقاء بمنظومة الأبحاث والابتكار وتبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي السيادي، والذكاء الاصطناعي الوكيل.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم تم بموجها الإعلان عن الشراكة، وقعها جيوم هوس، رئيس قسم العلاقات العامة والرعاية والاتصالات والتسويق، وذلك بالنيابة عن البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وفيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة سال.
وتنص المذكرة على تحقيق التكامل بين الخبرة الأكاديمية والبحثية لجامعة السوربون أبوظبي وإمكانات شركة سال في مجال منصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
وقال الدكتور كزافيير فريسكيه، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، في جامعة السوربون أبوظبي: «تكتسب الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع التطبيقي أهمية متزايدة في ظل التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي بشقّيها السيادي والوكيل، وعبر مختلف القطاعات والمجالات المجتمعية».

أخبار ذات صلة
مريم المشرّخ لـ «الاتحاد»: قانون الموارد البشرية الجديد 2026 يرسّخ ثقافة المنافسة ومكافأة الأداء الوظيفي
قطارات الاتحاد تطلق حملة وطنية للسلامة
جامعة السوربون أبوظبي
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
12 مايو 2026
سفينة حربية أميركية في بحر العرب مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران
12 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان
12 مايو 2026
السيسي متحدثاً أمام طلاب الأكاديمية العسكرية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مصر: استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة
12 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©