الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تعاون بين جامعة زايد و«إدارة المشاريع» لتطوير المهارات المستقبلية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
12 مايو 2026 01:40

دبي (الاتحاد)

وقّعت جامعة زايد ومعهد إدارة المشاريع، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز قدرات إدارة المشاريع في الأوساط الأكاديمية والمهنية ودعم تطوير المهارات المستقبلية المطلوبة في بيئة عمل تشهد تسارعاً في التحول الرقمي وتنامياً في الاعتماد على المشاريع بمختلف القطاعات. وتجمع الشراكة بين جامعة زايد بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في الابتكار التعليمي، ومعهد إدارة المشاريع الذي يُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع، في خطوة تستهدف دعم الابتكار والتطوير المهني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وقّع مذكرة التفاهم، الأستاذ الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد، وهاني الشاذلي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع.
وتُحدد المذكرة أطر التعاون لتطوير مبادرات تعليمية وتجارب تطبيقية تربط المعرفة الأكاديمية بالخبرات العملية، وتمكّن الطلبة والمهنيين من الوصول إلى موارد تعليمية ومهنية متقدمة تدعم مساراتهم المستقبلية.
وأكد الأستاذ الدكتور كيفن هول، أن الشراكة تعكس التزام جامعة زايد بتعزيز التعلم المستمر وربط التعليم الأكاديمي بالممارسات المهنية العالمية، فيما أشار هاني الشاذلي إلى أن التعاون يسهم في إعداد كفاءات قادرة على قيادة التحول والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.

حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
