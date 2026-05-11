تعاون بين «نيويورك أبوظبي» ومنتدى ثروات للشركات العائلية

حققت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع منتدى ثروات للشركات العائلية، إنجازاً بارزاً من خلال المشروع البحثي المشترك «تاريخ الشركات العائلية»، حيث أعلنا عن وصول مجموعة «سلسلة إرث التجارة» إلى 100 مقالة توثّق تواريخ الشركات العائلية في المنطقة. وتتناول المقالات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية قصص حياة المؤسِّسين، متتبعةً بدايات مشاريعهم الريادية المبكرة وتطور شركاتهم على مدى العقود. ومن خلال نشر هذه القصص باللغة العربية، يعزّز المشروع رسالته التي تهدف إلى حفظ التراث الإقليمي.

يجمع هذا المشروع البحثي المشترك بين الخبرات الأكاديمية وخبرات قطاعات الأعمال لتوثيق الأثر التاريخي للشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. واستناداً إلى نحو عِقد من البحث والدراسة، تسلّط «سلسلة إرث التجارة» الضوء على كيفية تمكّن العائلات التجارية تاريخياً من الإسهام في التنمية في مجتمعاتها.

وتوفّر مجموعة المقالات مداخل متعددة للباحثين وروّاد الأعمال لاستكشاف رحلات المؤسسين والفرص التي اغتنموها في بيئات مختلفة. وتشمل السلسلة مقالات عن مسيرات شركات عائلية تأسّست بين عامي 1830 و1994، من بينها عائلات الفهيم من الإمارات العربية المتحدة، والعليان من المملكة العربية السعودية، وفتّال من لبنان.

وقال مارتن كليمكي، أستاذ مشارك في التاريخ ونائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي: «من خلال هذا التعاون، توظف جامعة نيويورك أبوظبي خبراتها البحثية في مشروع يوثّق ويحفظ جزءاً أساسياً من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. ومن خلال توثيق هذه الرحلات الريادية وإتاحتها لجمهور أوسع باللغة العربية، فإن المبادرة توفر رؤى قيّمة للأجيال الحالية والأجيال القادمة من قادة الأعمال».

وقالت فريدة العجمي، المديرة العامة لمنتدى ثروات للشركات العائلية: «تُمثّل هذه المجموعة من القصص أول سلسلة عالمية توثّق بشكل منهجي رحلات تأسيس الشركات العائلية في المنطقة. وتكتسب الرؤى المستخلصة من هذه السرديات أهمية كبيرة بالنسبة لقادة الشركات العائلية وروّاد الأعمال اليوم».