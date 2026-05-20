توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

وفرت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مجموعة مير عبر جمعيات «أدكووب» سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في منطقة الظفرة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ويتم توزيعها عبر 7 منافذ لأدكووب على مستوى مدن المنطقة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة والمساهمة في تحسين جودة حياتها، ودعم الأمن الغذائي للأسرة وضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستدام، بالإضافة إلى تمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها اليومية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة.

وتحرص البلدية بالتنسيق مع مجموعة مير عبر جمعيات أدكووب بشكل مستمر على تعزيز الأمن الغذائي، وضمان توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين، ويشمل ذلك التوسع في خدمات التوصيل وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وتعمل أدكووب على تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين عن طريق منصة تم مما يسهل على جميع المستفيدين استخدام خدمة التوصيل.

وتعمل المنافذ خلال أيام عيد الأضحى بطاقتها العمالية كاملة وستكون جميع المنافذ مفتوحة لخدمة المستفيدين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة، وتلبية احتياجات المستهلكين.