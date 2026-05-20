الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة

جانب من السلع الغذائية المدعمة (من المصدر)
21 مايو 2026 02:17

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
مسؤولون في القطاع الصحي: منظومة التأمين الصحي تدعم جودة حياة المواطنين

وفرت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مجموعة مير عبر جمعيات «أدكووب» سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في منطقة الظفرة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ويتم توزيعها عبر 7 منافذ لأدكووب على مستوى مدن المنطقة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة والمساهمة في تحسين جودة حياتها، ودعم الأمن الغذائي للأسرة وضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستدام، بالإضافة إلى تمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها اليومية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة.
وتحرص البلدية بالتنسيق مع مجموعة مير عبر جمعيات أدكووب بشكل مستمر على تعزيز الأمن الغذائي، وضمان توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين، ويشمل ذلك التوسع في خدمات التوصيل وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وتعمل أدكووب على تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين عن طريق منصة تم مما يسهل على جميع المستفيدين استخدام خدمة التوصيل.
وتعمل المنافذ خلال أيام عيد الأضحى بطاقتها العمالية كاملة وستكون جميع المنافذ مفتوحة لخدمة المستفيدين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة، وتلبية احتياجات المستهلكين.

سلع غذائية
الإمارات
السلع الغذائية
السلع الغذائية المخفضة
بلدية منطقة الظفرة
بلدية الظفرة
الظفرة
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
أدكووب
السلع الغذائية المدعمة
المواد الغذائية المخفضة
آخر الأخبار
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يمنح المفاوضات مع إيران «فرصة أخيرة»
21 مايو 2026
مقر منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشي «إيبولا» عالمياً منخفض
21 مايو 2026
الرئيسان الروسي والصيني عقب اجتماعهما في بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
21 مايو 2026
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
علوم الدار
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
21 مايو 2026
جانب من السلع الغذائية المدعمة (من المصدر)
علوم الدار
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©