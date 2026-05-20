الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بن سعيد يشهد تخريج «روتشستر للتكنولوجيا - دبي»

أحمد بن سعيد خلال تكريم الخريجين (من المصدر)
21 مايو 2026 02:15

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتفلت «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي»، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت مظلة «دييز» مقراً لها، بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبتها، والتي ضمّت 394 خريجاً وخريجة من 16 برنامجاً أكاديمياً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، عضو في مجلس إدارة الجامعة، ود. محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عضو في مجلس إدارة الجامعة، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عضو في مجلس إدارة الجامعة.
بهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يمثّل التخريج محطة مهمة في مسيرة إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة تحولات المستقبل، والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية نحن الإمارات 2031 وطموحات دبي في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للفرص وصناعة المستقبل».

