الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد النعيمي: تطوير الكفاءات الحكومية ركيزة أساسية للجاهزية المستقبلية

أحمد النعيمي خلال اللقاء وفي الصورة خريجو دبلوم «رحلة صناع الابتكار» (وام)
22 مايو 2026 01:56

عجمان (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ بيئات عمل حكومية محفّزة على الابتكار، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، وذلك عبر تمكين الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة الأثر المستدام.
وأضاف: «إن صناعة المستقبل تبدأ من الاستثمار في العقول القادرة على الابتكار وصناعة التغيير.. ومن هذا المنطلق، تواصل حكومة عجمان تبنّي برامج نوعية تسهم في تعزيز جاهزية رأس مالها البشري، وتمكين كوادرها من قيادة التحوّل الحكومي بكفاءة ومرونة واستباقية». 
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بخريجي دبلوم «رحلة صناع الابتكار»، الذي نظّمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في مختبر الابتكار بمركز عجمانX، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار الحكومي.
شهد البرنامج تخريج 14 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية، بعد إتمامهم 120 ساعة تدريبية لكل مشارك، بإجمالي 1680 ساعة من الاستثمار المعرفي المتخصّص.
وتُوّجت رحلة المشاركين التدريبية بحصولهم على 56 شهادة مهنية معتمدة دولياً من معهد الابتكار العالمي (GINI)، لأربع شهادات تخصصية شملت محترف الابتكار المعتمد (CInP)، ومحترف التفكير التصميمي (CDTP)، واستراتيجي الابتكار المعتمد (CInS)، ومقيم الابتكار المعتمد (AInA)، ما يعكس المستوى المتقدّم للبرنامج وأثره في توطيد منظومة الابتكار المؤسسي.
حضر اللقاء عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لحكومة عجمان، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، إلى جانب مديري الوحدات التنظيمية من الجهتين.

