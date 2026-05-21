ولي عهد رأس الخيمة يشهد حملة زراعة أشجار القرم في خور المزاحمي

محمد بن سعود يشارك في فعاليات الحملة بزراعة أشجار القرم (وام)
22 مايو 2026 02:01

رأس الخيمة (وام) 

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، الحملة التطوعية لزراعة أشجار القرم التي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة في محمية «خور المزاحمي»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وبحضور المديرين العموم في حكومة رأس الخيمة. 
تأتي هذه الحملة في إطار دعم القيادة الرشيدة لجهود الاستدامة وحماية البيئة، وتعزيز المبادرات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي البيئي بأهمية أشجار القرم، ودورها الحصين في تعزيز التوازن البيئي، وحماية السواحل، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. 
وأكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المبادرات البيئية التي تساهم في حماية النظم الحيوية، وتعزيز مفهوم الاستدامة، مشيراً إلى أن محمية «خور المزاحمي» تمثل إحدى أهم الوجهات البيئية التي تحظى باهتمام ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو ولي عهده، لإبراز جهود الإمارة في العمل البيئي. 
من جانبها، أوضحت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إجمالي الأشجار التي تعهدت المجموعة بزراعتها وصل إلى 2.162.287 شجرة، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 199.015.38 طناً مترياً، وهو ما يعكس الأثر الملموس بعيد المدى لمبادرات التشجير المستدام في دولة الإمارات. 
يُذكر أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، كان قد أصدر المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2018 بإعلان «خور المزاحمي» محمية طبيعية. 
وتقع المحمية على بعد 14 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة، وتمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة.

