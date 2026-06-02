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تشكيل مجلس شباب النيابة العامة بالشارقة

تشكيل مجلس شباب النيابة العامة بالشارقة
3 يونيو 2026 01:02

الشارقة (وام)

أعلنت النيابة العامة لإمارة الشارقة عن تشكيل مجلس شباب النيابة العامة، في خطوة تعكس اهتمامها بتمكين الكفاءات الوطنية الشابّة وتعزيز دورها في دعم مسيرة التطوير المؤسِّسي، انسجاماً مع توجُّهات دولة الإمارات ورؤيتها الراسخة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الوطنية الحقيقية والمحرِّك الرئيس للتنمية المستدامة.
ويأتي تشكيل المجلس ضمن إطار مؤسِّسي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صناعة الأفكار والمبادرات التطويرية، وإيجاد منصة فاعلة لتبادل الرؤى والمقترحات النوعية، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل التشاركي، ويدعم استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسِّسي.

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