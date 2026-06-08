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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
8 يونيو 2026 18:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:18 والمد الثاني 07:02.
الجزرالأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 فيما يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني 05:33 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.

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فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 28 75 25
دبي 39 29 75 25
الشارقة 41 29 75 25
عجمان 37 29 70 20
أم القيوين 40 28 70 20
رأس الخيمة 43 25 70 20
الفجيرة 44 32 80 30
العين 44 28 55 10
ليوا 44 27 65 10
الرويس 42 26 70 25
السلع 42 28 70 20
دلما 38 28 80 30
طنب الكبرى / الصغرى 37 28 80 30
أبو موسى 37 28 80 30

 

المصدر: وام
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