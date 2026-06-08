الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:18 والمد الثاني 07:02.

الجزرالأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 فيما يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني 05:33 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: