الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:18 والمد الثاني 07:02.
الجزرالأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 فيما يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني 05:33 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
|المدينة
|الحرارة العظمى
|الحرارة الصغرى
|الرطوبة العظمى
|الرطوبة الصغرى
|أبوظبي
|40
|28
|75
|25
|دبي
|39
|29
|75
|25
|الشارقة
|41
|29
|75
|25
|عجمان
|37
|29
|70
|20
|أم القيوين
|40
|28
|70
|20
|رأس الخيمة
|43
|25
|70
|20
|الفجيرة
|44
|32
|80
|30
|العين
|44
|28
|55
|10
|ليوا
|44
|27
|65
|10
|الرويس
|42
|26
|70
|25
|السلع
|42
|28
|70
|20
|دلما
|38
|28
|80
|30
|طنب الكبرى / الصغرى
|37
|28
|80
|30
|أبو موسى
|37
|28
|80
|30