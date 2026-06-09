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علوم الدار

17 ألف طالب يتلقّون دروساً رقمية في الثقافة المالية

17 ألف طالب يتلقّون دروساً رقمية في الثقافة المالية
9 يونيو 2026 13:56

أبوظبي (الاتحاد)
استفاد 17,841 طالباً وطالبة في 111 مدرسة على مستوى الدولة من برنامج رقمي للتثقيف المالي قُدِّم عبر منصة «ألف للتعليم» خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تعزيز مهارات إدارة الأموال وترسيخ مفاهيم الادخار والإنفاق المسؤول والتخطيط المالي لدى الطلبة.
ويستهدف البرنامج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، ويُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية من خلال 72 درساً رقمياً تتضمن شروحاً مبسطة ومقاطع فيديو وأنشطة تفاعلية تساعد الطلبة على اكتساب المفاهيم المالية الأساسية وتطبيقها في حياتهم اليومية.
وتغطي الدروس موضوعات متنوّعة تشمل إعداد الميزانية، والادخار، والإنفاق المسؤول، والتخطيط المالي طويل الأمد، ضمن تجربة تعليمية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف تنمية مهارات التفكير واتخاذ القرار لدى الطلبة. ويأتي البرنامج في إطار شراكة بين شركة «ألف للتعليم» ومبادرة «زود» الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتمكينهم من بناء عادات مالية مسؤولة منذ سن مبكرة.

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