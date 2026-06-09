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«إسعاد المتعاملين بالداخلية»: الذكاء الاصطناعي يدعم التحقيقات الجنائية

«إسعاد المتعاملين بالداخلية»: الذكاء الاصطناعي يدعم التحقيقات الجنائية
10 يونيو 2026 01:01

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية مجلس إسعاد المتعاملين، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، ممثلة بمجلس إسعاد المتعاملين بمركز شرطة المدينة الشامل.
 حضر المجلس العقيد محمد سعيد امباسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من منتسبي وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة وجمهور المتعاملين بمركز شرطة المدينة الشامل، في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية.
 وأكد العقيد محمد امباسي، خلال ترؤسه الجلسة، أن مجالس إسعاد المتعاملين تمثل منصة استراتيجية فاعلة لمد جسور التواصل المباشر مع الجمهور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين رحلة المتعامل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الارتقاء بجودة الحياة الأمنية وتقليل الوقت والجهد وتحقيق تجربة سلسة واستباقية للمتعاملين، بما يتوافق حول تحويل ما لا يقل عن 50% من الإجراءات والخدمات الحكومية خلال العامين القادمين إلى خدمات تقدم بصورة تلقائية وذاتية التنفيذ عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري.
 كما تناولت الجلسة طرح عدد من المقترحات التطويرية من قِبل المشاركين، شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم تحقيقات البلاغات الجنائية، وتعزيز دقة وجودة محاضر التحقيق واستحداث حلول مبتكرة، مثل تخصيص رمز شريطي «باركود» لتقديم البلاغات خلال الأزمات والطوارئ؛ بهدف تخفيف الضغط على غرف العمليات.

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