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علوم الدار

شرطة أبوظبي تُطلق «شبكة مشاريع الجاهزية للمستقبل»

شرطة أبوظبي تُطلق «شبكة مشاريع الجاهزية للمستقبل»
10 يونيو 2026 14:47

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل، «شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل» في متحف زايد الوطني، ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزّز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وترسّخ ريادتها المؤسسية واستدامة تميزها.

وأكد العميد خالد عبدالله خوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، أن إطلاق الشبكة يجسّد توجهات شرطة أبوظبي نحو تعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء قدرات الكفاءات الشرطية في مجالات الاستشراف والابتكار، وتمكينها من التعامل مع التحديات والفرص المستقبلية بمنهجية علمية تدعم صناعة القرار والتطوير المؤسسي المستدام.

وأوضح أن الشبكة تمثّل منصّة متخصّصة لتجميع الخبرات وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، بما يسهم في تصميم وتنفيذ مشاريع مستقبلية مبتكرة تعزز الاستباقية وترسّخ ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

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وأشار إلى أن الشبكة تعتمد ثلاثة مسارات رئيسية تشمل برنامج التعليم التنفيذي لتطوير المشاريع المستقبلية من خلال التعلم بالممارسة والزيارات الميدانية والاستفادة من الخبرات المتخصّصة، ومسار (Futures Sandbox) الذي يوفّر بيئة داعمة للأبحاث التطبيقية وتصميم النماذج الأولية للحلول المبتكرة، إضافة إلى مسار «الفرص» الذي يتيح المشاركة في المبادرات والفعاليات المحلية والعالمية المعنية بالمستقبل، وبناء الشراكات ورصد الاتجاهات المستقبلية وإعداد التوصيات الداعمة لصناعة القرار.

وتضمنت أجندة الإطلاق زيارة إلى قسم الخطة المستقبلية في متحف زايد الوطني، للاطلاع على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وخطته المستقبلية لعام 1968، والتي أرست أُسس التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وشكّلت نموذجاً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي المستدامة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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