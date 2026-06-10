بلدية العين تطلق حملة لتفتيش المسابح وتعزيز سلامتها

أعلنت بلدية مدينة العين، عن إطلاق حملة تفتيشية وتوعوية موسعة تحت شعار "مسابح آمنة - بلا مخاطر صحية"، من 8 يونيو إلى 17 يوليو 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة والسلامة العامة.

وأوضح هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة، أن الحملة تستهدف جميع أحواض السباحة العامة في الفنادق والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية والأندية الرياضية والمواقع الترفيهية بمدينة العين، حيث تتضمن خطة العمل تنفيذ زيارات رقابية وتفتيشية لـ 73 حوض سباحة موزعة على 38 موقعاً، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المعتمدة، وضمان توفير بيئة آمنة لمرتادي المسابح.

وأكد أن الحملة تركز على عدد من المحاور الأساسية، تشمل التحقق من جودة مياه المسابح وسلامتها وخلوها من الملوثات، والتأكد من الالتزام بتوفير منقذي السباحة المؤهلين وفق المتطلبات المعتمدة، بالإضافة إلى فحص جاهزية معدات الإنقاذ ومستلزمات الطوارئ، بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وتعزيز مستويات الوقاية والسلامة العامة.