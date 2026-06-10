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أحوال الطقس في الإمارات غداً

أحوال الطقس في الإمارات غداً
10 يونيو 2026 17:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:57، والمد الثاني عند الساعة 21:47، والجزر الأول عند الساعة 14:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:08.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19، والمد الثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 11:36، والجزر الثاني عند الساعة 00:48.

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المصدر: وام
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