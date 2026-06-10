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تعاون بين «البلدية» و«تنمية السياحة» في رأس الخيمة لدعم «رؤية 2030»

تعاون بين «البلدية» و«تنمية السياحة» في رأس الخيمة لدعم «رؤية 2030»
11 يونيو 2026 01:30

رأس الخيمة (وام)

وقّعت دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، اتفاقية تعاون، لتعزيز وتوحيد الجهود المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وقّع الاتفاقية عن  الدائرة منذر محمد بن شكر الزعابي، مديرها العام، وعن الهيئة  فيليبا هاريسون الرئيس التنفيذي.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030.
وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، أن الاتفاقية تجسد التزام دائرة بلدية رأس الخيمة بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات وتحقيق التكامل في الأدوار والمسؤوليات.

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