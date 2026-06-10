«كهرباء الشارقة» تشارك في «أثر أخضر» بكلباء

الشارقة (الاتحاد)



شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في فعالية «أثر أخضر» البيئية، التي نظّمتها دائرة التخطيط والمساحة بكلباء.

​وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بالهيئة أن المشاركة في المبادرة تأتي تجسيداً للدور الحيوي للهيئة كشريك أساسي في دفع عجلة التحول الأخضر في إمارة الشارقة، وتبنِّي أفضل الممارسات البيئية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطاقة والمياه كركائز أساسية لمستقبل مستدام، من خلال عرض عدد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأشار إلى أن منصة الهيئة تضمنت عرض مشروع التحول إلى الإنارة الموفرة للطاقة، وتوضيح الفرق بين استخدام الإنارة الموفرة للطاقة، مقارنة باستخدام أنظمة الإنارة التقليدية من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، العمر التشغيلي، وتقليل الأثر البيئي، كما تم استعراض مبادرة الفاتورة الخضراء، والتي تهدف إلى الاستغناء عن الفواتير الورقية واستبدالها بالفواتير الإلكترونية المرسلة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مما يساهم في تقليل استهلاك الورق ودعم التحول الرقمي. وقد شهدت منصة الهيئة تفاعلاً من الزوّار والطلبة.