الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تشارك في «أثر أخضر» بكلباء

فريق الهيئة المشارك في الفعاليات (من المصدر)
11 يونيو 2026 01:30

الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في فعالية «أثر أخضر» البيئية، التي نظّمتها دائرة التخطيط والمساحة بكلباء.
​وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بالهيئة أن المشاركة في المبادرة تأتي تجسيداً للدور الحيوي للهيئة كشريك أساسي في دفع عجلة التحول الأخضر في إمارة الشارقة، وتبنِّي أفضل الممارسات البيئية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطاقة والمياه كركائز أساسية لمستقبل مستدام، من خلال عرض عدد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأشار إلى أن منصة الهيئة تضمنت عرض مشروع التحول إلى الإنارة الموفرة للطاقة، وتوضيح الفرق بين استخدام الإنارة الموفرة للطاقة، مقارنة باستخدام أنظمة الإنارة التقليدية من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، العمر التشغيلي، وتقليل الأثر البيئي، كما تم استعراض مبادرة الفاتورة الخضراء، والتي تهدف إلى الاستغناء عن الفواتير الورقية واستبدالها بالفواتير الإلكترونية المرسلة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مما يساهم في تقليل استهلاك الورق ودعم التحول الرقمي. وقد شهدت منصة الهيئة تفاعلاً من الزوّار والطلبة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج «قادة المستقبل» بجامعة الشارقة
هيئة «استشاري الشارقة» تبحث ترتيبات اختتام دور الانعقاد العادي الثالث
سلطان بن محمد القاسمي
الاستدامة
دائرة التخطيط والمساحة
كهرباء الشارقة
الشارقة
كلباء
آخر الأخبار
عبد الرحمن العور يلقي بيان الإمارات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية
11 يونيو 2026
بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة على حاملة طائرات مشاركة في حصار موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق وستدفع ثمناً باهظاً
11 يونيو 2026
تصاعد الدخان من مركبات محترقة عقب غارة إسرائيلية على صيدا (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: المفاوضات مع إسرائيل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب
11 يونيو 2026
سودانيان يمران أمام مبنى مدمر في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكونغرس» الأميركي يطعن في سلطة بورتسودان
11 يونيو 2026
انتشار آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير
11 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©