استبدال جزئي لمفصل الركبة بتقنيات الروبوت في «ياس كلينك»

أبوظبي (الاتحاد)



نجح مستشفى ياس كلينك في إجراء أول عملية استبدال جزئي لمفصل الركبة بتقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، في إنجاز طبي جديد يعكس التزام المستشفى بتوظيف أحدث التقنيات الطبية، وتقديم حلول علاجية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقام بإجراء العملية الدكتور فوزي مازق، استشاري جراحة العظام ذلك لمريض إماراتي يبلغ من العمر 74 عاماً.

وتُعد عملية الاستبدال الجزئي لمفصل الركبة خياراً علاجياً متقدماً للمرضى الذين يتركز الضرر لديهم في جزء محدد من المفصل، حيث يتم استبدال الجزء المتضرر فقط، مع المحافظة على الأجزاء السليمة من العظام والأربطة والغضاريف، مما يسهم في تسريع التعافي واستعادة الحركة بصورة أسرع مقارنة بالعديد من الإجراءات التقليدية.