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«طحنون بن محمد الطبية» تساعد مريضاً لاستعادة القدرة على المشي

مبنى مدينة طحنون بن محمد الطبية (من المصدر)
11 يونيو 2026 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، تسجيل حالة تعافٍ ناجحة في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، تمكّن خلالها مريض يبلغ من العمر 40 عاماً من استعادة قدرته على الحركة والاعتماد على نفسه مجدداً، بعد إصابة عظمية شديدة أدّت إلى ملازمته الفراش وعجزه عن أداء الأنشطة اليومية الأساسية.
وكان المريض قد تعرّض لكسر في الجزء العلوي من عظمة الساق نتيجة سقوطه، ما استدعى تدخلاً جراحياً لعلاج الإصابة. وعند إدخاله إلى وحدة التأهيل في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، كان يعاني ألماً شديداً وتقييداً ملحوظاً في حركة الركبة، مع عجز تام عن الوقوف أو المشي بشكل مستقل.
وخضع المريض لبرنامج تأهيل داخلي مكثّف استمر ثلاثة أشهر تحت إشراف فريق متعدد التخصّصات في المستشفى، ضمّ اختصاصي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.

تضافر الجهود
قالت الدكتورة شروثيكا راماناثان، طبيبة استشارية في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية: «يعكس هذا النجاح إصرار المريض، وتضافر جهود فريق التأهيل متعدد التخصصات لتقديم أفضل النتائج العلاجية».

بيورهيلث
مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية
الرعاية الصحية
صحة
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